29 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре следователи проверят властей Советского района на халатность

В Югре следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами могут стать должностные лица администрации Советского района - их действиям следователи намерены дать правовую оценку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено на основании жалобы югорчанки, проживающей в двухквартирном доме по договору социального найма. Жилье, в котором она живет, находится в аварийном состоянии: пол сгнил, доски провалились и женщина едва не сломала ногу. Ранее жильцы дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения. Обращения в администрацию района результата не дали.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем следственного управления на контроль. Ситуация также находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Теги: халатность, гнилые доски, уголовное дело, советский район



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