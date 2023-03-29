В Югре следователи проверят властей Советского района на халатность

В Югре следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами могут стать должностные лица администрации Советского района - их действиям следователи намерены дать правовую оценку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено на основании жалобы югорчанки, проживающей в двухквартирном доме по договору социального найма. Жилье, в котором она живет, находится в аварийном состоянии: пол сгнил, доски провалились и женщина едва не сломала ногу. Ранее жильцы дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения. Обращения в администрацию района результата не дали.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем следственного управления на контроль. Ситуация также находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.