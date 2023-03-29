Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту шести километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту около 6 км над уровнем моря, это произошло вечером (по местному времени) 29 марта, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

На прошлой неделе активность проявил другой камчатский вулкан – Шивелуч. В результате его пеплового выброса произошло выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск. Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, то есть высота выброса непосредственно от вершины горы составила около 3 км. Хотя угрозы для населения выброс не представлял, вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.