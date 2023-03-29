29 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уральцу, убившему своего отца вместе с подельниками

Свердловский областной суд вынес приговор четырем жителям Верхней Пышмы, похитившим и убившим отца одного из них. Преступления совершили Леонид Тропин, Сергей Стяжкин, Валентин Басков и Руслан Маханов.

Напомним, в апреле этого года один из них решил похитить своего отца, с которым у него был длительный конфликт. Молодой человек рассказал об этом троим знакомым и предложил им стать подельниками. Те согласились.

Преступление было совершено 20 апреля. Утром сообщники, один из которых был вооружен битой, подкараулили отца у его дома. Сначала мужчину пытались повалить на землю, но, получив отпор, стали избивать битой. После жертву связали, погрузили в багажник автомобиля и скрылись. Через некоторое время лежавший в багажнике мужчина захлебнулся кровью и умер. Узнав об этом, парни сожгли машину вместе с трупом.

Леонид Тропин и Сергей Стяжкин получили наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года каждому. Валентину Баскову назначили 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Руслан Маханов пробудет в колонии 7 лет. Все осужденные будут помещены в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Верхняя Пышма, похищение, отец, суд



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