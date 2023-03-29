29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роскачество: В 40% роллов "Филадельфия" обнаруживается кишечная палочка

В 40% образцов роллов "Филадельфия" в России выявляется кишечная палочка. Таковы результаты исследования Роскачества, эксперты проверили продукты от самых популярных производителей и не нашли ни одного, который бы удовлетворял всем требованиям пищевой безопасности, пишут "Известия".

"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов", - говорит руководитель Роскачества Максим Протасов.

По словам эксперта, наличие кишечной палочки говорит о возможном несоблюдении температурного режима – как продуктов, так и самого блюда, нарушениях санитарно-гигиенических требований при производстве и т.д.

Также в Роскачестве подчеркнули, что на упаковке большинства роллов не было информации о составе блюда и дате изготовления.

Теги: кишечная палочка, роллы, японская кухня, филадельфия, роскачество



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