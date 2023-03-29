Беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде, - Baza

В Белгороде беспилотник атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети", сообщает Baza.

Предварительно, БПЛА был снаряжен кустарным самодельным взрывным устройством.

По данным телеграм-канала, атака произошла вечером 27 марта. Осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.

На прошлой неделе в Белгородской области был сбит квадрокоптер, запущенный, предположительно, ВСУ. В результате падения аппарата произошел взрыв, но никто не пострадал.