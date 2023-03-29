29 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Нефтяники обратились в Правительство из-за скорости поставок топлива на восток

Различные нефтяные компании хотят увеличить приоритет поставок топлива для российских потребителей на восток из-за участившихся отказов ОАО РЖД в перевозке – они предлагают скорректировать временные правила определения очередности перевозок грузов по железной дороге при поставке топлива потребителям в восточных регионах РФ.

Например, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков 7 марта написал первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо (копия есть у "Ъ"), в котором предложил повысить приоритет перевозки нефтепродуктов в этом направлении, закрепив за ними четвертую очередь (сейчас у топлива – пятая очередь), куда входят субсидируемые грузы. Дело в том, что на Восточном полигоне ОАО РЖД введена определенная очередность грузов. Первыми едут воинские, грузы для ликвидации ЧС и те, что везут по поручениям президента, последними – экспортный уголь, не охваченный поручениями президента, и иные грузы. Белоусов поручил Минтрансу, ОАО РЖД и Минэнерго до 10 апреля рассмотреть обращение.

Напомним, в конце января 2023 г. крупнейшие нефтяники обеспокоились из-за участившихся отказов "Российских железных дорог" (РЖД) принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу. С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), ТАНЕКО ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники издания заявляют, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".

Теги: Нефтяники, РЖД, грузы



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Ранее 30.01.2023 08:00 Мск Нефтяники обеспокоены отказом РЖД возить нефтепродукты на восток


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