29 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге нашли автохама, ездившего на внедорожнике по пешеходному тротуару

В Екатеринбурге госавтоинспекторы установили личность водителя Land Rover, который нарушил Правила дорожного движения. На автохама составили протокол.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД уральской столицы, видео нарушителя было опубликовано на одном из городских порталов. Водитель внедорожника ездил по тротуарной дорожке и всячески мешал пешеходам.

В итоге полицейским удалось найти сидевшего за рулем 36-летнего мужчину. Нарушителя доставили в отдел, где привлекли его по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Неправомерное использование для движения транспортных средств пешеходных дорожек".

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали всех строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге разыскали водителя, который посадил за руль автомобиля маленького сына, чтобы "научить его вождению".

Теги: водитель, внедорожник, нарушитель, ГИБДД, Екатеринбург



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