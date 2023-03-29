В Екатеринбурге нашли автохама, ездившего на внедорожнике по пешеходному тротуару

В Екатеринбурге госавтоинспекторы установили личность водителя Land Rover, который нарушил Правила дорожного движения. На автохама составили протокол.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД уральской столицы, видео нарушителя было опубликовано на одном из городских порталов. Водитель внедорожника ездил по тротуарной дорожке и всячески мешал пешеходам.

В итоге полицейским удалось найти сидевшего за рулем 36-летнего мужчину. Нарушителя доставили в отдел, где привлекли его по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Неправомерное использование для движения транспортных средств пешеходных дорожек".

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали всех строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге разыскали водителя, который посадил за руль автомобиля маленького сына, чтобы "научить его вождению".