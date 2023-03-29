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Политика За рубежом
Фото: t.me/insiderUKR

СНБО Украины объявил, что Бог велел им выгнать УПЦ из Киево-Печерской лавры

Бог повелевает выгнать каноническую Церковь из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Так и считайте, что это рука Бога делает – то, что на сегодняшний день там происходит. Вы же не пререкаетесь с Богом? Так вот Бог так решил, что 29 числа они должны покинуть эту обитель", – сказал чиновник Зеленского.

Он подчеркнул, что украинский режим твердо решил выгнать УПЦ из лавры, так как она принадлежит государству "и всё, что касается этого музейного комплекса, решать будет государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что они будут решать, каким образом им порочить наши законы".

По словам Данилова, лавру отдадут раскольникам и тем, кто согласится с ними служить, то есть, согласно церковным канонам, тоже уйдет в раскол. Об этом прямо или намёками говорят и другие киевские чиновники.

При этом можно заметить, что Данилов отождествляет решение режима с волей Бога, что является характерной чертой украинского нацизма, на который давно обращают внимание в Церкви, - обожествлением украинского государства, которое заменяет нацистам Бога.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума режима, когда монахи УПЦ должны покинуть обитель, которую они восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет. Накануне на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества лавры. И с этого дня будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря. Это может указывать на то, что режим готовит рейдерский захват лавры с объявлением всего имущества его собственностью.

Теги: УПЦ, церковь, украина,



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Развитие сюжета:

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