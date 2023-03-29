29 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Господдержка МСП в Новосибирской области позволила создать Более 5,4 тысяч новых рабочих мест за 5 лет

Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству действующих на территории малых предприятий, их обороту, объему инвестиций в основной капитал, более четверти всех занятых в экономике области – субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

За последние пять лет была оказана финансовая поддержка 1 019 субъектам МСП на сумму 300 млн рублей, создано 5 470 новых рабочих мест по утвержденной правительством региона госпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», в рамках которой реализуются задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2021 года по новому направлению – грантам социальным предприятиям и молодым предпринимателем в возрасте до 25 лет – предоставлено 35,3 млн рублей 75 предприятиям.

Трудоустройство(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Важным событием по решению правительства региона в 2020 году стало создание центра «Мой бизнес» для предпринимателей Новосибирской области. Он объединяет на единой площадке основные функции по предоставлению услуг субъектам МСП – созданных и уже действующих в Новосибирской области организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в качестве единой «точки доступа» для предпринимателя. На площадке центра «Мой бизнес» одновременно работают специалисты различной инфраструктуры поддержки: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Региональный центр инжиниринга», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Всего услугами центра «Мой бизнес» в 2020-2022 годах воспользовались 24 856 субъектов МСП. При содействии центра поддержки экспорта в 2020-2022 годах выведено на экспорт 236 малых и средних предприятий Новосибирской области, заключены экспортные контракты. Региональными Гарантийным фондом и Фондом микрофинансирования за последние 5 лет предоставлены поручительства 2 274 субъектам МСП на сумму 16,4 млрд рублей, Фондом микрофинансирования выданы микрозаймы 1 974 субъектам МСП на сумму 3,9 млрд рублей.

Теги: гранты, поддержка малого бизнеса, цент мой бизнес, мсп, предприниматели, объем инвестииций



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