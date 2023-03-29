За один вечер в Екатеринбурге под колеса автомобилей дважды попали дети

Только за вчерашний вечер на екатеринбургских дорогах произошло два ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетние. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, приведшие к авариям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга, первое ДТП произошло в 19.45 около дома № 273 на ул.8 Марта. Водитель "ВАЗ 2107" выехал на перекресток улицы Титова - переулок Рижский на запрещающий сигнал светофора. В это время дорогу переходил мальчик 8 лет, на которого и наехал автомобиль. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Установлено, что транспортом управлял 21-летний парень со стажем вождения менее года.

Всего через 1,5 часа - около 21.14 произошло второе ДТП, но уже на улице Малышева напротив дома № 31Г. На регулируемом перекрестке улиц Малышева – 8 Марта, автобус "НЕФАЗ​ 5299" наехал на 14-летнего школьника, пересекающего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Подросток был на электросамокате и не спешился перед тем, как выйти на проезжую часть. С ушибами он также был доставлен в больницу.

За рулем "НЕФАЗ​ 5299" находился 53-летний мужчина со стажем вождения 29 лет.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть внимательными при приближении к пешеходным переходам и не забывать о преимуществе в движении у пешеходов. Помимо этого, родителям необходимо провести воспитательные беседы о правила ПДД со своими детьми.