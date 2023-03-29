29 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: vk.com/gov.tuva

Один из крупнейших поставщиков в мире прекратит экспорт зерна из России

Один из крупнейших в мире поставщиков сельскохозяйственной продукции, американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и уведомление компании, направленное в Минсельхоз.

Российская дочерняя компания корпорации прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2023 года) "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта" и рекомендациями Минсельхоза.

Также компания намерена пересмотреть портфель активов, связанных с экспортом зерна.

Поставщик сельхозпродукции входит в топ-10 экспортеров российского зерна. При этом в Минсельхозе считают, что решение Cargill не скажется на экспорте.

Теги: экспорт, зерно, Россия, Cargill



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