29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: admtyumen.ru

В Челябинской области посевную могут начать раньше срока

В Челябинской области посевная может начаться раньше на неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, в северной части области снег сходит очень быстро, на юге его больше. В настоящий момент идет формирование материальных ресурсов на проведение посевной в оптимальные сроки.

Южноуральские аграрии получат государственную поддержку на эти цели. Так, с начала года одобрено 86 заявок южноуральских аграриев на льготные инвесткредиты на общую сумму 850 млн рублей. По льготным коротким кредитам рассмотрено около 200 заявок в общем объеме 7,2 млрд рублей. Идет прием документов на выплату стимулирующей субсидии по многолетним насаждениям, на субсидию по стимулированию производства овощей и картофеля, на стимулирующую субсидию по мясному животноводству и на страхование в животноводстве. Также в апреле будет объявлен отбор документов на субсидию по молочному животноводству.

Теги: посевная, минсельхоз,



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