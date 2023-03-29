Пригожин попросил пересмотреть приговор отцу девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ряд его соратников подписали обращение в прокуратуру Тульской области с просьбой о смягчении приговора Алексею Москалеву. Мужчина накануне был приговорен к двум годам колонии общего режима за дискредитацию российской армии в соцсети "Одноклассники". При этом Москалев является отцом-одиночкой девочки-шестиклассницы, которая сейчас находится в детском доме. Преследование Москалева началось после того, как его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок.

В письме Пригожин и его соратники указывают на то, что решения властей фактически разрушили семью. Более того: органы опеки Тульской области собираются в судебном порядке лишить Москалева родительских прав.

"Бойцы ЧВК "Вагнер" защищают интересы РФ и с честью погибают за нашу Родину и будущее наших детей. После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жёны и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны. Войну со злом мы ведём ради этого же будущего своих детей", - говорится в обращении.

Между тем, на оглашении приговора Москалев вчера не присутствовал – по данным суда, он сбежал из-под домашнего ареста и сейчас скрывается.