В Перми осудили контрактника, прятавшегося во время мобилизации у родственников

В Перми осудили контрактника за неявку без уважительной причины на службу из отпуска в воинскую часть в Наро-Фоминском городском округе Московской области, сообщили Накануне.RU в пермском гарнизонном военном суде.

По данным суда, военнослужащий не явился в воинскую часть во время мобилизации с 7 по 30 ноября 2022 года, а продолжал жить у родных в Перми, не заявляя о себе в органы власти и военного управления. Однако в конце ноября военнослужащий добровольно прибыл в военную комендатуру и заявил о себе. В суде военнослужащий признал вину и раскаялся.

С учетом всех обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор суда не вступил в законную силу.