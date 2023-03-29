Жительница Екатеринбурга засудила стоматологическую клинику за некачественный протез

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: УФССП по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга засудила стоматологическую клинику за некачественный протез

В Екатеринбурге стоматологическая клиника выплатила своей клиентке более 200 тысяч рублей. Причиной стали некачественно оказанные услуги.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще в 2021 году жительница уральской столицы обратилась в ООО "Белая Ладья" за подготовкой зубов к протезированию. В стоматологической клинике ей пролечили зубы и изготовили частичный съемный протез за почти 142 тысячи рублей.

Однако, по данным Роспотребнадзора, оказанная медпомощь привела к ухудшению здоровья, изменению вида лица и зубов. После протезирования клиентка не раз обращалась в клинику для исправления недостатков, но безрезультатно. В 2022 году женщина обратилась в стоматологическую поликлинику Уральского медуниверситета. Там установили, что поставленный протез является несостоятельным, изготовлен без учета физиологических особенностей пациента, не закреплен и очень подвижен. Все это приводит к повышенной нагрузке на зубы и ухудшению здоровья.

Пострадавшая пожаловалась в консультационный пункт для потребителей, специалисты которого составили претензию к ООО "Белая Ладья" с требованием возврата стоимости услуги. Ответа не последовало и дело дошло до суда.

В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО стоимость оказания стоматологических услуг, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму около 226 тысяч рублей. Как добавили в Роспотребнадзоре, деньги уже вернули клиентке.

Теги: стоматология, претензия, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети