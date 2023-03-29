Жительница Екатеринбурга засудила стоматологическую клинику за некачественный протез

В Екатеринбурге стоматологическая клиника выплатила своей клиентке более 200 тысяч рублей. Причиной стали некачественно оказанные услуги.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще в 2021 году жительница уральской столицы обратилась в ООО "Белая Ладья" за подготовкой зубов к протезированию. В стоматологической клинике ей пролечили зубы и изготовили частичный съемный протез за почти 142 тысячи рублей.

Однако, по данным Роспотребнадзора, оказанная медпомощь привела к ухудшению здоровья, изменению вида лица и зубов. После протезирования клиентка не раз обращалась в клинику для исправления недостатков, но безрезультатно. В 2022 году женщина обратилась в стоматологическую поликлинику Уральского медуниверситета. Там установили, что поставленный протез является несостоятельным, изготовлен без учета физиологических особенностей пациента, не закреплен и очень подвижен. Все это приводит к повышенной нагрузке на зубы и ухудшению здоровья.

Пострадавшая пожаловалась в консультационный пункт для потребителей, специалисты которого составили претензию к ООО "Белая Ладья" с требованием возврата стоимости услуги. Ответа не последовало и дело дошло до суда.

В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО стоимость оказания стоматологических услуг, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму около 226 тысяч рублей. Как добавили в Роспотребнадзоре, деньги уже вернули клиентке.