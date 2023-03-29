Екатеринбурженка вынудила застройщика оплатить аренду жилья из-за просрочки сдачи квартиры

Жительница Екатеринбурга заставила застройщика оплатить жилье, которое ей пришлось снимать из-за несвоевременной сдачи дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле 2019 года Василиса заключила договор с ООО "Ботанический сад" на покупку квартиры, которую уже в чистовой отделке должна была получить не позднее 30 июня 2021 года. На протяжении полугода девушка трижды указывала на существенные недостатки при приемке квартиры, и каждый раз застройщик пытался устранить дефекты. В конечном итоге Василиса предложила собственными силами решить проблему, в то время как девелопер возместит ей расходы на ремонт. После компания выплатила девушке 13 тыс. 650 рублей, а в конце января 2022 года квартира была передана покупателю.

Несмотря на то, что ситуацию получилось решить мирно, Василиса намеревалась получить компенсацию за неустойку, а также за аренду жилья, которое ей по вине застройщика пришлось снимать почти полгода. Чкаловский районный суд встал на сторону истца, обязав ООО "Ботанический сад" выплатить неустойку - 80 тыс. рублей, компенсацию морального вреда - 2 тыс. руб., штраф – 10 тыс. рублей, расходы на представителя – 10 тыс. рублей, а также убытки за найм жилого помещения в размере 133 тыс. 548 рублей.

Ответчик обратился в Свердловский областной суд, заявив, что у девушки на момент аренды жилья в Екатеринбурге, были собственные "квадраты" в Ивделе и Югорске. Однако суд постановил, что это никак не влияет на тот факт, что застройщик опоздал со сдачей квартиры покупателю. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.