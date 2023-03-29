29 Марта 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Накануне.ru

В Минэнерго заявили о риске снижения на треть добычи газа

В Минэнерго увидели риск снижения добычи газа в России на треть. Произойти это должно к 2040 г. В нынешнем году на крупнейших месторождениях Западной Сибири страна сможет получить максимум 468 млрд куб. м газа, а к 2040-му этот показатель сократится до 255 млрд. Причина – в истощении легкоизвлекаемых запасов.
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Опасения из-за такой перспективы выразил глава Минэнерго Николай Шульгинов в своем письме в Правительство России, с которым познакомились "Известия". По итогам 2022 г. Россия извлекла около 672 млрд куб. м газа (763 млрд куб. м в 2021-м), указывают данные Росстата. Таким образом, после возможного сокращения добычи газа в ЯНАО (Надым-Пур-Тазовском регионе округа, обеспечивают около 70% всего объема), о чем говорится в письме Николая Шульгинова, производство этого топлива по всей стране может составить около 460 млрд куб. м, то есть снизиться более чем на 30%.

Напомним, в начале 2023 г. стало известно, что экспорт "Газпрома" в текущем году может стать минимальным с 1980-х гг. Согласно подсчетам консультанта компании "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина, стоит ожидать дальнейшего сокращения экспорта до порядка 60 млрд "кубов".

"Таким образом, может быть достигнут новый исторический минимум – последний раз подобные показатели наблюдались в 1980-е годы", - говорит аналитик.

Тимонин уточнил, что в 2000 г. объем этого экспорта газа из РФ в страны дальнего зарубежья составлял 130 млрд кубометров и с тех пор, несмотря на просадки в отдельные годы, на протяжении практически 20 лет наблюдался рост. Максимальная отметка была достигнута в 2018 г., когда объем этих поставок в европейские страны дальнего зарубежья превысил 200 млрд кубометров.

Теги: Минэнерго, Николай Шульгинов, письмо, Правительство РФ



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Ранее 15.03.2023 12:40 Мск В Минэнерго ждут снижения в 2023 году добычи нефти и газа


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