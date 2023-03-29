СМИ: Студенты МФТИ пожаловались на "принудительное" изучение китайского языка

В Московском физико-техническом институте изменили программу изучения иностранных языков. С этого учебного года студентам отменили часы испанского, французского и немецкого языков, заменив их китайским.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", студентам и бакалавриата, и специалитета, и магистратуры теперь остается выбирать между китайским и английским – предполагается, что язык они будут изучать два часа в неделю. В группы китайского языка заявилось немного желающих, поэтому руководство вуза, якобы, начало принудительную запись. Студенты выразили по этому поводу недовольство.

В пресс-службе Физтеха не стали опровергать информацию о принудительности зачисления в китайские группы, только объяснили отказ от языков "недружественных государств" в пользу китайского. В руководстве вуза считают, что будущее технической литературы – за китайским языком, поэтому его надо изучать.

"Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 г. до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода", - цитируют заявление МФТИ "Ведомости".