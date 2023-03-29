Экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка и покинувшего место ДТП, приговорили к исправительным работам

Мировой суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП.

Как передает ТАСС, с Мамонтова также будут удерживать 15% зарплаты в доход государства.

Защита просила суд ограничиться штрафом. Потерпевшая сторона к Мамонтову материальных претензий не имела, поскольку получила в качестве компенсации 1 млн рублей.

ДТП произошло 30 октября 2022 года в Татарске. Депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП. На появившемся в сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. "Скорую помощь" вызвали очевидцы происшествия.

Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. Также его исключили из партии "Единая Россия". В конце декабря стало известно о прекращении уголовного дела, но прокуратура обжаловала это решение.