Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку в соответствии с обновленной Конституцией страны. О роспуске кабинета министров стало известно на открытии первой сессии вновь избранного мажилиса (нижней палаты паралмента).

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому правительство Алихана Смаилова пока продолжит работать в статусе "исполняющего обязанности" – до утверждения нового кабинета министров.

Победившая на выборах пропрезидентская партия Amanat предложит нового главу правительства. Также профильные комитеты мажилиса предложат кандидатов на посты всех министров, кроме трех – иностранных дел, обороны и внутренних дел – их президент Казахстана назначает без согласования с парламентом.