29 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Для россиян собрались отменить международный роуминг

Для россиян, собирающихся отдохнуть за рубежом, отменят международный роуминг. Правда, лишь в Армении, Казахстане, Киргизии.

Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном всем крупным мобильным операторам союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г. Документ есть в распоряжении "Ведомостей", его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

Напомним, ранее стало известно, что российские и белорусские власти намерены отменить плату за сотовую связь за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года. Как следует из сообщения на сайте Правительства РФ по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, благодаря снижению тарифов в роуминге, количество абонентов российских операторов мобильной связи, пользующихся услугами в Белоруссии, увеличилось на 15%, для голосовой связи — увеличилось в отношении входящего голосового трафика в полтора раза, для исходящего голосового трафика и в случае СМС-сообщений — в два раза, для интернета — в 1,6 раза.

Теги: Армения, Казахстан, Киргизия, международный роуминг



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