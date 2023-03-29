29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области талыми водами затапливает поселок

Поселок Рассвет в Челябинской области затопило талыми водами. По словам жителей, они не могут выбраться в другие населенные пункты, передае6т корреспондент Накануне.RU.

"На данный момент поселок затапливают воды тающего снега в полях. Людям невозможно выбраться из поселка. Необходимо принимать меры при помощи сельхоз техники: пробивать сточные трубы и каналы для осушения жилой площади поселка. Плюс ко всему дороги к поселку разбиты", - написала местная жительница в группе "А.Л.Текслер, помоги".

От поселка до районного центра – села Фершампенуаз 11,6 км. Однако, по словам жителей, уехать из поселка сложно и весной, и осенью, и зимой. Они просят губернатора Алексея Текслера обратить внимание на проблемы поселка.

В администрации Нагайбакского района сообщили, что выезжали на место, была проведена прочистка водоотводящей трубы, расположенной перед въездом в поселок. "Вода стала уходить, подтопления домохозяйств не допущено", - подчеркнули в мэрии.

Теги: поселок, подтопление, паводок,



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