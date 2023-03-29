Водители автобусов в Екатеринбурге устроили драку у Медгородка

Сегодня утром у остановки "Медгородок" в Екатеринбурге двое водителей автобусов устроили драку. Инцидент произошел около 07.10 с автобусом маршрута №070. По словам очевидцев, водители постоянно обгоняли друг друга, что и привело к конфликту.

Первым на разборки вышел водитель, припарковавшийся за коллегой. После из впереди стоящего автобуса вышел другой водитель, зашел в соседний транспорт и забрал все бумажные деньги, лежащие на двигателе, рассказала паблику Zloy ЕКБ Кристина. Завязалась драка, которую удалось остановить только благодаря очевидцам.

Пассажирка добавила, что в автобусе не было кондуктора, и водителю приходилось во время движения собирать деньги. Это, в свою очередь, может создать аварийную ситуацию на дороге.