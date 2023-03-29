Москалькова рассказала подробности о возвращении украинских детей родным

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила подробности о возвращении двух украинских детей с территории РФ на Украину. По словам уполномоченного по правам человека, сотрудники ее аппарата в марте встретились в Женеве с коллегами украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца – "обменялись списками и провели предметный разговор", передает РИА Новости. По итогам этой встречи двух российских детей вернули их родным, двух украинских детей – их родной бабушке. Она не сообщила, как дети оказались вдали от родных.

Ранее на этой неделе Москалькова сообщила про возвращение украинских детей на родину. Она не рассказала, где дети находились, когда пребывали на территории РФ, но упомянула своего коллегу из Псковской области, "который не только участвовал в процессе возвращения, но и организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь".

Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что возвращение детей состоялось во взаимодействии с омбудсменом Верховной Рады Украины.

"Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - сообщила Москалькова.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Международная инстанция считает этих россиян причастными к незаконному перемещению украинских детей в Россию. Власти РФ отрицают как причастность Путина и Львовой-Беловой к таким действиям, так и самое незаконное перемещение детей.