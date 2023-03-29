29 Марта 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Турция стала хабом российского газа"

В Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) полагают, что санкции Запада не помешали России нарастить поставки своих энергоносителей в Турцию, сделав эту страну хабом российского газа.

"По-настоящему бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Москвой и Анкарой произошел в минувшем году, как только Запад начал вводить антироссийские санкции", - сказала РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.

России удалось существенно наращивать поставки Турции металлов, а главное – дешевых энергоносителей. В последних Анкара остро нуждается из-за отсутствия собственных углеводородных ресурсов.

"Турция, по-моему, уже превратилась в хаб российского газа. Формальное же его строительство, о котором, как известно, заявили руководители двух стран, еще не начато", - сказала Имамкулиева, уточнив, что Анкара резко увеличила поставки в Россию продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля, электроники.

Теги: НИУ ВШЭ, Турция, Россия, газ, хаб



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