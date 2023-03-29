В ходе спецоперации в Гудермесе уничтожены два боевика, - Кадыров

Чеченские правоохранители ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, поиском преступников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами. Боевиков блокировали частном секторе и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, они бросили в сторону правоохранителей гранату, ответным огнем были уничтожены, заявил Кадыров.

Пострадавших среди сотрудников силовых органов и гражданских нет. Глава Чечни попросил не распространять слухи о "недобитых остатках бандгруппы".

Накануне сообщалось, что неизвестные напали на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Двое полицейских получили огнестрельные ранения.