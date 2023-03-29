В Екатеринбурге СК проверяет детсад, где двухлетний ребенок исчез во время прогулки

В Екатеринбурге маленький воспитанник детского сада пропал во время прогулки. В обстоятельствах начал разбираться Следственный комитет, а о ситуации доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 28 марта: дети гуляли на площадке у дома по улице Юлиуса Фучика в уральской столице, где расположен детсад. В какой-то момент вдруг обнаружилось, что двухлетнего мальчика на прогулке вместе с другими детьми нет.

Через некоторое время его нашли рядом с оживленной дорогой у парковки. По предварительным данным, воспитатель детского сада не уследила за ребенком на улице и потеряла его из виду.

Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства инцидента. Они намерены опросить сотрудников детсада и возможных очевидцев. Отдельно следствие изучит документацию о работе дошкольного учреждения. В ведомстве заверили, что этой ситуации обязательно будет дана надлежащая правовая оценка.

О происшествии в детсаду Екатеринбурга уже поставлен в известность глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, он поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о проводимой проверке.