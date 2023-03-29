Комиксы по СВО. В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная Героям спецоперации

В Екатеринбурге на площадке исторического парка "Россия – Моя история" открылась мультимедийная выставка графических новелл "Герои спецоперации". Каждая из 20 новелл расскажет о бойцах и их подвигах, за которые они получили почетное звание "Герой РФ". Среди них Андрей Фроленков, чье подразделение заняло Чернобыльскую АЭС без боя, полковник Владимир Жога, погибший, спасая мирных жителей Волновахи, а также летчик-ас и майор Виктор Дудин.

"Уже больше года идет специальная военная операция. Сегодня предоставляется возможность посмотреть на судьбы нескольких ее героев. До февраля 2023 года звание героя Российской Федерации было присвоено 137 военнослужащим, к сожалению, из них 75 человек получили награду посмертно. О чем говорят эти цифры? О том, что в нашем народе - в людях, проживающих на территории Российской Федерации до сих пор сильна нетерпимость к несправедливости, вера в правду, а самое главное - стремление жить в мире как друг с другом, так и со всем миром. Внимательно ознакомьтесь с выставкой, и вы поймете, что подвиги совершают не какие-то супермены, а простые обычные граждане, такие же как вы. Поверьте, совершить подвиг сложно, но это доступно каждому", - сказал на открытии герой России, депутат гордумы Екатеринбурга, проректор уральского государственного экономического университета по воспитательной работе Сергей Воронин

Исторические справки, комиксы и видеоматериалы представлены сразу в 10 секциях. По словам историка и начальника отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов парка "Россия – Моя история" Дмитрия Катарина, новеллы создавались студентами, преподавателями и профессиональными художниками университета "Синергия" в сотрудничестве с научными консультантами, лекторами и профессиональными историками Всероссийского общества "Знание".

Станет ли выставка ежегодным традиционным мероприятием, а также будут ли новеллы изданы в бумажном формате для личного пользования пока неизвестно. Однако на сегодняшний день уже решено, что контент выставки "Герои спецоперации" собираются использовать на уроках мужества и патриотизма в школах.

"Контент данной выставки корпорация "Синергия" уже передала в Министерство образования, чтобы на материалах данной экспозиции проводить уроки мужества и уроки патриотизма в школах. Насколько данный контент может быть инкорпорирован в учебный процесс - я не берусь судить: на этот вопрос могут ответить профессиональные педагоги. Вполне возможно, что он будет включен в школьную программу в рамках курса по новейшей истории России с период 2000 по 2022 годы", - отметил Катарин.

На открытии также присутствовала начальник отдела воспитательных и патриотических проектов и программ министерства образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука. По ее словам, выставка не только позволит в упрощенном формате познакомить подрастающее поколение с подвигами своих соотечественников, но и предотвратит фальсификацию исторических событий в умах россиян.

"Выставка очень важна тем, что уже сегодня надо формировать образ настоящего героя. У нас действительно они есть - это герои Советского союза, которые, возможно, для молодых ребят кажутся далекими, а их подвиги приукрашенными, но сегодняшние истории героев спецоперации показывают, что эти люди живут среди нас - это наши с вами друзья и родственники. Выставка героев не позволит в дальнейшем переписывать историю, фальсифицировать ее, ведь у нас есть очень большой запрос от западного сообщества, которое пытается навязать свое толкование истории, обвинить в чем-то нашу страну. Но то, что сейчас вы увидите, я думаю, не оставит вас равнодушными", - подытожила Кристина Кука.

Впервые выставка открылась 23 февраля в Москве, после чего материалы были переданы по всему сообществу мультимедийных парков "Россия – Моя история". Таким образом, в течение марта-апреля выставка будет открыта в каждом из 24 парков-музеев – от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге посетить выставку можно с 28 марта по 15 апреля каждые вторник-воскресенье с 11.00 до 20.00 (в 19.30 касса закрывается). Входной билет для школьников будет стоить 150 рублей, для студентов – 200 рублей, для граждан льготной категории – 100 рублей, а для всех остальных – 500 рублей. При этом школьники и студенты могут воспользоваться при оплате пушкинской картой.