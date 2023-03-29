Депутат Госдумы Ольга Ануфриева побывала в Сургутском районе: Можно тиражировать опыт муниципалитета на всю страну

В Сургутском районе побывала депутат Госдумы Ольга Ануфриева. Сегодня, 28 марта, она побывала в четырех поселениях муниципалитета, оценив реализацию различных программ. Подводя итоги, она отметила, что "находится под большим впечатлением" от увиденного.

"Федеральные запросы идут от людей. Им требуется повышение качества жизни. Для этого нужна комфортная городская среда. Чтобы были детские площадки, дворы, подъезды, дороги, чтобы было, где детям развиваться, где после работы отдохнуть с семьей. Проехали молодежные центры. Я – под большим впечатлением от креатива, получила заряд бодрости от ребят, которые светятся от того, чем занимаются", - сказала депутат Ануфриева.

Это, по ее словам, значит, что результат есть.

"Андрей Трубецкой делает очень многое для того, чтобы район развивался. Это показывает статистика. Совсем недавно в рейтинге муниципальных образований Сургутский район плелся в конце, сейчас он – в первых рядах, может тиражировать опыт на всю страну. Нам есть, чем гордиться", - сказала Ануфриева.

Напомним, что Сургутский район стал пилотным территорией по расселению фенольного жилья.

"Расселение фенольных домов – проблема не только нашего округа, рада, что ее удалось решить", - сказала Ануфриева, уточнив, что программа будет развиваться.

В рамках визита депутата Ануфриевой состоялось торжественное заселение в новое жилье многодетной семьи из Белого Яра. Они получили ключи от главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

"Просторно, светло, классно. Сами посудите жили в 23 квадратах и переехать в такое жилье - это просто подарок судьбы. Жили в общежитии в одной комнате, общий туалет, общая кухня, а теперь все свое - это просто сказка. Обалденный вид из окна, площадка, мне с детьми просто круто", - поделилась впечатлениями семья Семкиных.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что участниками программы по расселению "фенольного" жилья в муниципалитете являются 170 человек, еще 90 заявлений находятся в работе. В 2022 г. на реализацию программы выделено 300 млн руб., в 2023 – 370, в 2024-25 – по 500. При этом квартиры для переселения есть. В микрорайоне Гидронамыв застройщики готовы предоставить для выкупа 300 квартир.

"Чувствуется очень большой интерес жителей к этой программе. Если сначала было недоверие и непонимание, то сейчас люди, что называется прочувствовали и никого убеждать участвовать не надо, люди сами идут", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Сургутский район был подготовлен уже к реализации данной программы. То, что мы сегодня увидели: довольные, счастливые лица людей, ради этого и нужно было делать эту программу. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы это (фенольное жилье) будем вспоминать как страшный сон. И самое главное, что люди будут жить в нормальных комфортных условиях", - прокомментировала депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Ольга Ануфриева.

Отметим, в программу визита Ольги Ануфриевой также попали сельское поселение Русскинская, городские поселения Федоровский, Белый Яр, Барсово, где депутат посетила, в частности, амбулаторию, Молодежный центр, а также "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича".