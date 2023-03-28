В Тамбове хлебокомбинат начал выпускать дроны для СВО

В Тамбове местный хлебокомбинат начал выпускать дроны для нужд СВО на собственном оборудовании.

По данным Telegram-канала Shot, руководство и работники предприятия сначала собирали деньги на покупку квадрокоптеров, которые отправляли российским военным. Потом решили производить собственные.

Некоторые комплектующие для дронов хлебокомбинат закупает, большую часть печатает на 3D-принтере. Сейчас предприятие производит 200 дронов в месяц, себестоимость одного устройства составляет 35 тыс. руб. Скорость полета БПЛА составляет до 65 км/ч, заряда хватает на 15 минут полета.

Отмечается, что основное производство – хлебобулочных изделий – не сократилось.