В парижских отделениях крупных банков прошли обыски по делу о налоговом мошенничестве - СМИ

В офисах крупнейших банков в Париже прошли обыски в рамках расследования о налоговом мошенничестве. По данным Reuters, силовики пришли в отделения Societe Generale, BNP Paribas и его "дочки" Exane, HSBC и BPCE. Сообщается, что французские следователи действуют вместе с немецкими, всего в обысках принимали участие 200 силовиков.

Французские правоохранители сообщают, что схема выглядела так: банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг. После выплаты дивидендов акции возвращались прежним владельцам, а дивиденды делились пополам между акционером и иностранным инвестором, передают "Ведомости".

Банки могут получить коллективный штраф в 1 млрд евро.