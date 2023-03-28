29 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Начальник морского управления Росгвардии задержан по делу о растрате 400 млн рублей - Хинштейн

По делу о превышении должностных полномочий задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. У него дома и на работе прошли обыски, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, коррупционную схему выявила собственная безопасность Росгвардии.

"Должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

На Волкова возбудили уголовное дело по п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

  "С высокой вероятностью можно предположить, что ниточка от Волкова — потянется дальше: масштаб преступления явно не ограничивался одним участником", - добавил Хинштейн.

Теги: росгвардия, коррупция, задержание



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