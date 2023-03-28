Россия и США впервые не обменялись данными в рамках ДСНВ - Пентагон

Россия не стала предоставлять США информацию в рамках обмена данными по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Обычно стороны обменивались данными каждые полгода – по условиям договора. Помощник главы Пентагона Джон Палм сообщил, что в ответ на этом Вашингтон также не будет предоставлять Москве информацию.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ в одностороннем порядке приостановит участие в ДСНВ, при этом продолжит соблюдать некоторые его условия как минимум до истечения срока действия текущего договора (например, в части информирования о запусках и нормативов по количеству боеголовок). В Вашингтоне заявили, что считают действия Москвы по приостановке участия в договоре нелегитимными.