ОКР назвал условия возвращения россиян в международные соревнования "неприемлемыми"

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали "дискриминационным" рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к соревнованиям россиян под нейтральным флагом. При этом в ОКР считают, что МОК все-таки пошел на попятную и "признает собственную ошибку". Также ОКР не смущает, что российские спортсмены уже неоднократно выступали (в том числе и на Олимпиаде) под нейтральным флагом (из-за допинговых скандалов).

"Озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы", - возмущаются в ОКР.

"Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина", - говорится в заявлении национального комитета.

Там протестуют и против дополнительных допинг-тестов россиян, и против запрета на выступление россиян в групповых видах спорта. По подсчетам ОКР, это ограничение коснется около 30% сборной команды.

При этом никаких эффективных шагов ОКР принимать не собирается: в комитете обещают продолжить мониторинг действий международных спортивных федераций.