Последние испытания американского гиперзвукового оружия не имели успеха – ВВС США

Последние испытания гиперзвуковой американской ракеты ARRW не имели успеха, заявил глава ВВС США Фрэнк Кэндалл, выступая на слушаниях в Конгрессе. Он не стал конкретизировать ситуацию, но дал понять, что военным не удалось "получить те данные, которые были нужны". Ранее сообщалось, что испытания ракеты AGM-183 ARRW прошли недалеко от берегов Калифорнии, запуск был осуществлен с борта бомбардировщика B-52H.

AGM-183A ARRW - перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin. В 2021 году начались летные испытания прототипов, но ни одно из трех не завершилось успехом. При этом сообщалось, что запуск ARRW в производство и постановка на боевое дежурство состоятся уже в 2023 году.