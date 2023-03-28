29 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Марина Овсянникова

"Он в надежных руках": стали известны подробности о побеге Алексея Москалева

Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова намекнула, что знает о судьбе сбежавшего из-под домашнего ареста Алексея Москалева – жителя Тульской области, осужденного сегодня за фейки о российской армии на два года колонии общего режима. На оглашении приговора мужчины не было: в суде заявили, что Москалев скрылся сегодня ночью, его ищут.

"Алексей Москалев в надежных руках. Все у него будет хорошо", - написала Овсянникова в своем Telegram-канале. В стриме на YouTube она добавила, что знает помогавших мужчине с побегом. По словам Овсянниковой, Москалев пока находится на территории Росиси, но "люди ищут пути, как вывезти его в безопасное место".

Овсянникова сама осенью прошлого года сбежала из-под домашнего ареста, под которым находилась по аналогичному делу. Ей также заочно вынесли приговор. Сейчас она проживает в Европе.

Москалева осудили за посты в соцсети "Одноклассники". Известно, что интерес к публикациям отца-одиночки силовики проявили после того, как его дочь-шестиклассница на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. После задержания Москалева девочку отправили в детский приют, сейчас ордены опеки собираются через суд лишить мужчину родительских прав.

Теги: марина овсянникова, алексей москалев, побег, домашний арест, приговор



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