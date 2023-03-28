МОК рекомендовал допустить некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры. Глава МОК Томас Бах при этом отметил, что окончательное решение все еще не принято, сложно сказать, когда это произойдет, да и пересмотреть решение могут в любой момент.

Тем не менее, на данном этапе МОК считает, что "санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации". "Исполком МОК призывает международные организации к тому, что российские и белорусские спортсмены должны соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты", - заявил Бах.

В международных соревнованиях по-прежнему не смогут участвовать спортсмены, связанные с российскими или белорусскими вооруженными силами или другими силовыми структурами (например, выступают за ЦСКА). Также не допустят до соревнований тех, кто в соцсетях или другим публичным образом поддерживал СВО.