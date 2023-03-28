"Удачи парням": Пригожин заявил, что задачи на авдеевском направлении выполняют исключительно военные

Российским военнослужащим, которые принимают участия в боевых действиях на авдеевском направлении стоит пожелать успехов, уточнил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Журналисты издания Накануне.RU обратились к главе военной компании с просьбой прокомментировать слухи о том, что «музыканты» находятся рядом с вышеуказанным населенным пунктом. Пригожин в ответ заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Подразделений ЧВК «Вагнер» на Авдеевке нет и не было. Все задачи, которые выполняются, выполняются исключительно военными. И удачи парням в выполнении их задачи!» — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские силы успешно зачищают Авдеевку от сил ВСУ. Вся ситуация складывается не в их пользу. Кроме того, недавно поступил официальный запрет на въезд в город.