Лиманский район Астраханской области обрел нового главу

С 2005 по 2020 годы Константин Черников занимал должность первого заместителя главы администрации Лиманского района.

Имеет высшее образование по специальностям «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» и «Юриспруденция».

В пресс-службе правительства региона Накануне.RU сообщили: Константин Черников родился 1 июля 1972 года в селе Яр-Базар Лиманского района.

Сегодня 28 марта решением Совета депутатов Лиманского района Астраханской области главой муниципалитета был избран Константин Станиславович Черников .





