29 Марта 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Лиманский район Астраханской области обрел нового главу

Сегодня 28 марта решением Совета депутатов Лиманского района Астраханской области главой муниципалитета был избран Константин Станиславович Черников

В пресс-службе правительства региона  Накануне.RU сообщили: Константин Черников родился 1 июля 1972 года в селе Яр-Базар Лиманского района.

константин черников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Имеет высшее образование по специальностям «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» и «Юриспруденция». 

С 2005 по 2020 годы Константин Черников занимал должность первого заместителя главы администрации Лиманского района.

Теги: константин черников, лиманский район, совет депутатов



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