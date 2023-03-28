29 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Создание суда в Академическом признали уникальным для России случаем

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в совещании по вопросу создания суда в Академическом районе уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, встреча прошла под руководством председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Это уникальный случай для России: опыта создания судов в новых районах у нас еще не было. Из-за этого мы лишены и подходящей правовой основы. Однако Свердловская область и Екатеринбург активно развиваются, а значит, у них возникают новые потребности, в том числе более качественно защищать права граждан. Нам предстоит заняться законотворчеством, и, если проект окажется успешным, я уверен, многие наши коллеги последуют примеру Екатеринбурга", - заявил Крашенинников.

Речь идет о законопроекте "О создании Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области", на данный момент внесенном на рассмотрение в Госдуму. В качестве его инициатора выступил сам Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников(2023)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

В свою очередь, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев отметил, что создание в Академическом собственного суда значительно поможет системе юстиции всего города, поскольку снимет лишнюю нагрузку с ближайших районных судов: Верх-Исетского и Ленинского. А заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников обратил внимание на значительный рост населения Академического в последние годы и в перспективе. Дело в том, что район является самой молодой частью Екатеринбурга по возрастному составу населения. В основном здесь селятся молодые семьи, благодаря чему доля детей составляет 27% от общего количества жителей района. Это в 1,4 раза выше, чем в среднем по городу.

"Каждый житель уральской столицы имеет конституционное право на судебную защиту. Однако удаленность Академического района от Верх-Исетского и Ленинского районных судов создает ограничения для горожан в реализации этого права. Создание дворца юстиции для этой части города – важная и необходимая мера. Надеюсь, что нашими совместными усилиями проект будет реализован для жителей Екатеринбурга в скорейшем времени", - подчеркнул Алексей Орлов.

Алексей Орлов(2023)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Сегодня Академический находится в процессе становления в качестве административно-территориальной единицы. Здесь уже появились судебные участки №6 и 8, а также территориальная избирательная комиссия. Также с 10 января 2022 года здесь начала функционировать администрация района. Как обещают в мэрии, процесс размещения в самом молодом районе города филиалов федеральных органов власти продолжится. Тут будут созданы загс, военный комиссариат, отделы прокуратуры и налоговой службы, а также офис социального обеспечения и почта. Все они появятся в 33-м квартале района.

Теги: Академический, суд, создание, Екатеринбург



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