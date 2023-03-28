Только 86,6% депутатов Госдумы сдали декларации о доходах

Только 86,6% депутатов Госдумы сдали декларации о доходах, крайний срок – 31 марта, передает РИА Новости. Всего в Госдуме 450 депутатов. Сейчас у народных избранников идет региональная неделя – они разъехались по своим субъектам. При этом специальная комиссия просила парламентариев заранее подать отчет.

Хотя публиковать персональные данные депутатов с их отчетами с этого года Госдума не будет, все равно они обязаны отчитаться внутри палаты и сдать документы.