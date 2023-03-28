29 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Министр МЧС России Александр Куренков передал тюменским пожарным спецтехнику

42 единицы специализированной техники передал тюменским пожарным министр МЧС России Александр Куренков во время рабочей поездки в Тюмень, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подразделения пожарной охраны МЧС России региона получили: 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса, пожарную автолестницу с высотой подъема до 30 метров, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию на базе микроавтобуса, бортовой автомобиль УРАЛ, пассажирский автобус, легковой автомобиль, катер.

"Эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной специальной техникой. Этому вопросу министерство уделяет особое внимание", - отметил министр.

Министр МЧС Александр Куренков прибыл в Тюменскую область(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По словам губернатора Александра Моора, новая техника прибыла в регион перед наступлением паводка и пожароопасного сезона, а значит, это хорошая поддержка и усиление группировки сил и средств в Тюменской области.

Правительство региона также приобрело дополнительное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, Александр Куренков и Александр Моор вручили 13 тюменским пожарным ведомственные и региональные награды.

Теги: Александр Куренков, спецтехника, пожарные



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