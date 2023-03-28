29 Марта 2023
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Политика Свердловская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot; Tagil-TV24&quot;

Назначена дата суда над тагильским депутатом Ильиной за организацию незаконного митинга

Суд над депутатом городской думы Нижнего Тагила Риммой Ильиной, которую считают организатором несанкционированного митинга, состоится в конце этой недели.

Напомним, поводом для акции стала ситуация с природой Леневского водохранилища, которое считается резервным для города. Сообщалось, что компания "Тагильский щебень" планирует начать разработку карьера в этих местах. Это вызвало сильнейшее недовольство у местных жителей, заявивших, что из-за этого природе будет нанесен непоправимый вред.

16 марта люди вышли на митинг, который посчитали несогласованным и незаконным. Теперь депутату думы Нижнего Тагила Римме Ильиной, которую назвали организатором акции, может грозить штраф.

Леневское водохранилище(2023)|Фото: Ольга Титова

Как сообщается в электронной картотеке Пригородного районного суда Свердловской области, Ильиной вменяется часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Сегодня, 28 марта, было назначено судебное заседание. Дело рассмотрят в эту пятницу, 31 марта.

Стоит отметить, что Римма Ильина также является директором санатория-профилактория "Леневка". По закону, ей может грозить штраф до 40 тысяч рублей.

Что касается разработки карьера у Леневского водохранилища, из-за чего и состоялся митинг, в данный момент работы приостановлены на неопределенный срок.

Теги: Ильина, депутат, суд, митинг, штраф



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Ранее 24.03.2023 08:15 Мск Приостановлена разработка карьера под Нижним Тагилом, на который жаловались Путину
Ранее 22.03.2023 08:20 Мск Тагильскому депутату может грозить штраф за организацию незаконного митинга
Ранее 07.03.2023 10:14 Мск Путина и Куйвашева просят остановить разработку карьера под Нижним Тагилом
Ранее 25.01.2023 13:08 Мск Уральцы хотят обратиться к Путину из-за разработки карьера под Нижним Тагилом


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