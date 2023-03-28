Министр обороны РФ Шойгу проинспектировал предприятия ОПК Челябинской области

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК Челябинской области, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Руководители предприятий доложили Шойгу о выполнении гособоронзаказа и проектах по расширению производственных мощностей. Это позволит в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для армии.

После этого состоялось совещание с руководителями предприятий, где были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию производства.