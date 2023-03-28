Посетители магазинов могут снимать товары и ценники – Роспотребнадзор

Посетители магазинов могут снимать товары и ценники, вести съемку в торговых точках, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что от граждан поступают жалобы на сотрудников магазинов, запрещающих фото- и видеофиксацию.

"Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований", - говорится в разъяснении Роспотребнадзора.

В ведомстве предлагают жаловаться в ближайшее территориальное управление Роспотребнадзора, если посетитель магазина столкнется с таким запретом.