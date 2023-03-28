Спускаемый аппарат поврежденного "Союза МС-22" приземлился без экипажа в Казахстане

Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа, в беспилотном режиме приземлился в районе казахстанского города Жезказган. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ранее корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

На "Союзе МС-22" с МКС доставлены 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

Возвращать космонавтов на поврежденном корабле не рискнули. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио прилетят на Землю на следующем "Союзе", который на станцию отправят в беспилотном режиме.

Повреждение "Союза МС-22" произошло 15 декабря. Эксперты пришли к выводу, что обшивка корабля была пробита спорадическим метеороидом на скорости 7 тыс. метров в секунду.