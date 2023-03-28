Жители Челябинской области получили сроки в колонии за похищение и убийство человека

Трех жителей Троицка Челябинской области осудили за похищение и убийство человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимые совместно с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в апреле 2011 г. в Троицке похитили мужчину, который неоднократно угрожал убийством умершему соучастнику. Потерпевшего они поместили в багажник, вывезли на участок местности, где выстрелили в голову и нанесли рубящим предметом удары по голове. Мужчина скончался.

Обвиняемые получили от 9 до 18 лет в колониях строгого и особого режима.