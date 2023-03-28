Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, отца шестиклассницы, нарисовавшей на ИЗО антивоенный рисунок.

Москалева судили по уголовному делу о повторной дискредитации ВС РФ – за посты в соцсети "Одноклассники".

Представитель суда Ольга Дьячук сообщила журналистам, что Москалев на оглашении приговора отсутствовал: якобы, он ночью сбежал из-под домашнего ареста. Накануне суд отказался поместить его в СИЗО.

Дочь Москалева, которую он воспитывал один, находится в детском приюте. Органы опеки Тульской области инициировали иск о лишении Москалева родительских прав.