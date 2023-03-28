Эйфелева башня закрыта из-за протестов

В Париже из-за протестов закрыта Эйфелева башня.

"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - цитирует ТАСС заявление, размещенное на сайте достопримечательности.

Напомним, ранее визит короля Великобритании Карла III в Париж был отложен из-за массовых протестов во Франции, сообщила канцелярия президента Эммануэля Макрона. Карл III должен был приехать в соседнюю страну в ближайшее воскресенье в рамках своего первого международного визита в качества британского монарха. В среду он должен отправиться в Германию. В заявлении Елисейского дворца говорится, что решение отложить визит было принято властями Франции и Великобритании после телефонного разговора Макрона и короля.

Во Франции продолжаются антиправительственные протесты после принятия закона о повышении пенсионного возраста.