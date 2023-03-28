28 Марта 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

Юные ямальские музыканты выступили на одной сцене с артистами мирового уровня

В ЯНАО прошла "Музыкальная мастерская Юрия Розума". На встречах с известным пианистом и его коллегами побывали более ста учеников и преподавателей музыкальных школ Ханымея, Ноябрьска и Муравленко.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, в этом году впервые команда проекта приехала с мастер-классами в Ханымей. По словам народного артиста России Юрия Розума, северная земля богата талантами, которые необходимо развивать. А горящие глаза юных дарований, их стремление к музыке вдохновляют расширять географию программы.

"Для Ханымея приезд Юрия Розума и его команды – историческое событие. Когда такие мастера находят время и приезжают в отдаленный поселок, чтобы провести уроки с нашими воспитанниками, то у детей желание заниматься музыкой и развиваться удваивается, а то и утраивается", – подчеркнул Андрей Кузьмин, глава Администрации поселка Ханымей.

Музыкальная мастерская Юрия Розума(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Музыкальная мастерская Юрия Розума(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Серия мастер-классов и творческих встреч завершилась концертами, где юные участники выступили на одной сцене с мэтрами. Ученики продемонстрировали высокий уровень мастерства, исполнив произведения Чайковского, Дунаевского, Баха и других великих композиторов.

"Уже седьмой год мы с удовольствием поддерживаем проведение "Музыкальной мастерской Юрия Розума", при этом расширяя географию проекта и увеличивая количество инструментов, по которым проводятся мастер-классы. Мы видим, с каким нетерпением воспитанники и преподаватели местных музыкальных школ ждут приезда больших мастеров, с каким желанием идут на уроки и слушают их советы, поэтому будущее у проекта однозначно самое перспективное", – рассказал Алексей Огородов, генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

Музыкальная мастерская Юрия Розума(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

На Ямале проект с 2017 года реализуется при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и программы "Родные города" компании "Газпром нефть". В этом году мастер-классы для юных музыкантов Ханымея, Ноябрьска и Муравленко провели народный артист России Юрий Розум (фортепиано), солистка Большого театра Ольга Дейнека-Бостон (академический вокал), педагог ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова Александр Компанеец (ударные инструменты), лауреат международных конкурсов Ася Селютина (гитара) и преподаватель РАМ им. Гнесиных Даниил Контуашвили (фортепиано).

Теги: Музыкальная мастерская Юрия Розума, музыканты, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз



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